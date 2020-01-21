Gençlere 2600 TL harçlık! İŞKUR gençlere harçlık başvuru şartları neler?

İŞKUR'da onlarca farklı proje bulunuyor. Geçtiğimiz yol 1.5 milyon kişiye iş kapısı olan İŞKUR, iş eğitimleri ve seminerlerle de binlerce kişiye meslek edinme fırsatı sağlıyor. Bunun dışında işsizlik maaşı, işsizlik sigortası gibi ödemeler binlerce kişiye yapılıyor. İŞKUR'un dikkat çeken sosyal projelerinden biri de gençlere harçlık uygulaması. Bu proje ile binlerce genç İŞKUR'dan harçlık ediniyor. Gençlere verilen harçlık günlük 89 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Buna göre bir gence ayda ödenen ücret 2600 TL'yi bulabiliyor. Peki, İŞKUR gençlere harçlık şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...