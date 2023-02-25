25 Şubat 2023, Cumartesi
2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
"Mazot ve Gübre Desteği hesapları yattı mı?" sorusu çiftçiler tarafından sorgulanmaya başladı. Şubat ayı itibarıyla mazot gübre desteği ödemelerinin yatmasını bekleyen çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Depremden etkilenen 10 il için ödemelerin nakit olarak yapılacağını duyuran bakanlık, tarih verdi. Peki, şubat ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 17:24
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