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Haberler Galeri 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

"Mazot ve Gübre Desteği hesapları yattı mı?" sorusu çiftçiler tarafından sorgulanmaya başladı. Şubat ayı itibarıyla mazot gübre desteği ödemelerinin yatmasını bekleyen çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Depremden etkilenen 10 il için ödemelerin nakit olarak yapılacağını duyuran bakanlık, tarih verdi. Peki, şubat ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 17:24
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2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

"Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı?" sorusu arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyır. Mazot ve gübre destek ödemeleri hakkında son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geldi. Depremden etkilenen 10 il için ödemelerin nakit olarak yapılacağını duyuran bakanlık, ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, şubat ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, şubat ayı mazot gübre desteği ödemeleri için tarih verdi.

Bakanlık açıklamasında, "2022'den itibaren aynı olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.

MAZOT VE GÜBRE DESTĞİ SORGULAMA E-DEVLET

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2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizn hesaplarına yatırılacaktır." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Mazot gübre desteği ödemeleri şubat ayının sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

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2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Bakan Kirişçi, deprem felaketi çerçevesinde çiftçiler için alınan tedbirler kapsamında ÇKS ürün güncelleme başvuru süresinin de uzatıldığını bildirdi.

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2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Kirişçi, açıklamasında ''2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.