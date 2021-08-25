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1700 TL'ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sermaye...

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam görüşmelerinin detayları belli oldu. Gözler bu kez ilave ödeme miktarları ve tarihlerine çevrildi. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu çalışanlarının kazançlarında artış yaşandı. Yapılan açıklamalara göre kamu personeline 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında oldu. İlave ödemelerin kimlere ve ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizde yer verdik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 01:37
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1700 TL’ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sermaye...

1700 TL'ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu çalışanlarının kazançlarında oldukça artış yaşandı. Yapılan açıklamalara göre kamu personeline 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında oldu. Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren ilave ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı ise merak edilen başka unsur oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1700 TL’ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sermaye...

Hükümet ve memur sendikaları arasında '6. Dönem Toplu Sözleşmesi' imzalandı. Çalışma Bakanı Bilgin, kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının % 30 ila 35 arasında değiştiğini açıkladı.

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1700 TL’ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sermaye...

Hükümetle memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlanırken, önceki gece de 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı. Twitter hesabından gece yarısı 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

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1700 TL’ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sermaye...

Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ila 35 arasında değiştiğini söyledi.

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1700 TL’ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sermaye...

Bilgin, salgına rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" dedi.