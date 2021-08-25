1700 TL'ye kadar ilave ödeme fırsatı! Memura ilave ödeme kimlere, ne zaman verilecek? Sermaye...

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam görüşmelerinin detayları belli oldu. Gözler bu kez ilave ödeme miktarları ve tarihlerine çevrildi. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu çalışanlarının kazançlarında artış yaşandı. Yapılan açıklamalara göre kamu personeline 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında oldu. İlave ödemelerin kimlere ve ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizde yer verdik.