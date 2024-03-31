A’dan Z’ye emlak vergisi! Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde 2024 yılının ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart itibarıyla başlarken, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye'de konutu olan herkes emlak vergisi ödeyecek. Peki Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama...

Sabah Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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