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Haberler Galeri A’dan Z’ye emlak vergisi! Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama

A’dan Z’ye emlak vergisi! Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde 2024 yılının ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart itibarıyla başlarken, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye'de konutu olan herkes emlak vergisi ödeyecek. Peki Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama...

Sabah
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:34
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A’dan Z’ye emlak vergisi! Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama

Türkiye sınırları içerisinde taşınmazı bulunan herkes emlak vergisini ödemekle yükümlü. Bu yıl, 2023 yılında mevcut gayrimenkulü bulunanlarla 2023 yılında yeni bir gayrimenkul satın alanlar emlak vergisi ödeyecek.

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A’dan Z’ye emlak vergisi! Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama

Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar ise bu yıla ait olan verginin tamamını ödeyecek. Önümüzdeki yıl ödeme yapmayacak.

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A’dan Z’ye emlak vergisi! Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama

Peki bu yıl ödenecek vergi nasıl hesaplanacak? Kimler ödeme yapacak, kimler muaf olacak? İşte merak edilen soruların detayları...

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A’dan Z’ye emlak vergisi! Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama

NASIL BELİRLENİYOR?
Emlak Vergisi değeri, belediyelerde 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 30 Haziran 2021 tarihinden önce tespit edilerek karara bağlanmıştı.

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A’dan Z’ye emlak vergisi! Nasıl belirleniyor? Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? İşte örnek hesaplama

İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan yeni değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor.