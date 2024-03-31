Sarraflar bile peşini bırakmıyor! 7’den 70’e aramayan kalmadı! 9.5 gramı 44444 TL

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Altın, elektronik cihazlarda sıkça tercih edilen bir metaldir çünkü benzersiz özelliklere sahiptir. Özellikle iletkenlik ve korozyon direnci gibi özellikleriyle dikkat çeker. Cep telefonlarından bilgisayarların merkezi işlem birimlerine kadar birçok elektronik cihaz, altının düşük elektrik direnci ve üstün iletkenlik özelliklerinden faydalanır. Ayrıca, altın paslanmaz ve oksitlenmez, bu da uzun vadeli kullanımlar için ideal bir seçenek haline getirir. Bu benzersiz özellikler, altını elektronik endüstrisinde vazgeçilmez kılar.