01 Haziran 2023, Perşembe
3 yılda tam 7 kat arttı! 2024'te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!
Altın yatırımcısının yüzünü güldürerek yüzde 43 kazandırdı. Ancak altın fiyatlarının yükselmesi sebebiyle küçük yatırımcılar farklı arayışlara başladı. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcı için kritik açıklamayı yaptı. Eğer onu alırsanız servetinize servet katabilirsiniz. 3 yılda 2,30 TL'den 17 TL'ye çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 08:56
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