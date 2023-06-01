3 yılda tam 7 kat arttı! 2024’te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!

Döviz ve altından sonra yatırım yapmak isteyenlerin bir diğer gözdesi gümüş oldu. Çünkü gümüş yatırımcısına son bir yılda bir gramda yüzde 50'nin üstünde kazandırdı. Geçen sene 1 Ocak'ta gramı 9,92 TL'idi, bu yılın aynı döneminde 14,40 TL'ye yükseldi.