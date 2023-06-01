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3 yılda tam 7 kat arttı! 2024'te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!

Altın yatırımcısının yüzünü güldürerek yüzde 43 kazandırdı. Ancak altın fiyatlarının yükselmesi sebebiyle küçük yatırımcılar farklı arayışlara başladı. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcı için kritik açıklamayı yaptı. Eğer onu alırsanız servetinize servet katabilirsiniz. 3 yılda 2,30 TL'den 17 TL'ye çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 08:56
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3 yılda tam 7 kat arttı! 2024’te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!

Altın yatırımcısının yüzünü güldürerek yüzde 43 kazandırdı. Ancak altın fiyatlarının yükselmesi sebebiyle küçük yatırımcılar farklı arayışlara başladı. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcı için kritik açıklamayı yaptı. Eğer onu alırsanız servetinize servet katabilirsiniz. 3 yılda 2,30 TL'den 17 TL'ye çıktı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 yılda tam 7 kat arttı! 2024’te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!

Yatırım denilince akla ilk gelenler döviz ya da altın oluyor. Fakat son dönemlerde özellikle gümüş, altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracı haline geldi. Altın alamayanlar gümüşe yönelince talep arttı.

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3 yılda tam 7 kat arttı! 2024’te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!

Uzman isimler de uzun vadede daha çok kazandıran gümüşe yatırım yapılması yönünde tavsiyede bulundu.

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3 yılda tam 7 kat arttı! 2024’te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!

Döviz ve altından sonra yatırım yapmak isteyenlerin bir diğer gözdesi gümüş oldu. Çünkü gümüş yatırımcısına son bir yılda bir gramda yüzde 50'nin üstünde kazandırdı. Geçen sene 1 Ocak'ta gramı 9,92 TL'idi, bu yılın aynı döneminde 14,40 TL'ye yükseldi.

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3 yılda tam 7 kat arttı! 2024’te altını gölgede bırakacak! İslam Memiş anlattı! Kazancınıza kazanç eklenecek!

7 KAT ARTTI!

Gümüşün gram fiyatı 3 yıl önce ocak ayında 2,50 TL'idi, bugün gram fiyatı tam 17 TL'ye çıktı. Kendi rekorunu kırdı.