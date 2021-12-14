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Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!
Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar, bankaların kredi faiz oranlarından faydalanmak istiyor. Bunun için ilk akla gelen kamu bankaları oluyor. Kamu bankalarından düşük faizli ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler kredi hesaplama işlemi yapıyor. 3 kamu bankası kredi faiz oranlarını tek tek açıklamıştı. Peki; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları nasıl?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:44Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 12:44