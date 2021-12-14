14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!

Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!

Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar, bankaların kredi faiz oranlarından faydalanmak istiyor. Bunun için ilk akla gelen kamu bankaları oluyor. Kamu bankalarından düşük faizli ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler kredi hesaplama işlemi yapıyor. 3 kamu bankası kredi faiz oranlarını tek tek açıklamıştı. Peki; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları nasıl?

Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 12:44
  • 1
  • 12
Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!

Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası kredi faiz oranlarını tek tek duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Ödemesi olan, borcunu kapatmak isteyen veya bir ihtiyacı için nakit ödeme yapmak isteyen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını sorguluyor. Merkez Bankası'nın kredi faizlerinde indirime gitmesinin ardından gözler bankaların faiz oranlarına çevrildi. Kamu bankalarının uyguladığı faiz oranları dikkat çekiyor. Peki; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Bireysel tüm nakit ihtiyaçlarınız için aylık %1,69 faiz oranı ve her bütçeye uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000 TL'ye kadar 36 ay, 50.000 TL üzeri tutarlar için 24 ay vadeli kredi veriliyor.

  • 3
  • 12
Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!

Kredinizi aylık %1,69 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak 24 ay veya 36 ay vadeli kullanabilirsiniz.

  • 4
  • 12
Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

  • 5
  • 12
Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.