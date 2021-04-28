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Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...
Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pandemi döneminde kredi çekecek vatandaşlara çeşitli kampanyalar sunuluyor. Nakit ihtiyaçlar hemen karşılanıyor, ödemeler ise 3 ay sonra başlıyor. Bankalar adeta yarışta. 3 ay ödemesiz kredi fırsatı avantajlı koşullar ile birlikte müşterilerin kullanımına sunuldu. Birçok banka farklı faiz uygulaması ile kredi çekeceklere duyurular yapıyor. Hal böyle olunca 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 19:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 19:40
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