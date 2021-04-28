Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...

ING'DEN KREDİ FIRSATI!

ING de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil ihtiyaçlar için kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile ilgili açıklama geldi. 500 bin TL'ye kadar olan krediler için faiz oranı yüzde 1,54 olarak belirlendi. 36 aya kadar vade imkanı da bulunuyor.