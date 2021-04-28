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Haberler Galeri Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...

Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...

Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pandemi döneminde kredi çekecek vatandaşlara çeşitli kampanyalar sunuluyor. Nakit ihtiyaçlar hemen karşılanıyor, ödemeler ise 3 ay sonra başlıyor. Bankalar adeta yarışta. 3 ay ödemesiz kredi fırsatı avantajlı koşullar ile birlikte müşterilerin kullanımına sunuldu. Birçok banka farklı faiz uygulaması ile kredi çekeceklere duyurular yapıyor. Hal böyle olunca 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 19:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 19:40
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Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...

Bankalardan kritik hamle... Ve sonunda belli oldu. Bankaların duyurduğu kampanyalar acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. İhtiyaç kredisi ödemeleri ise 3 aydan itibaren başlıyor. Böylelikle pandemi döneminde yaşanan süreçte acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar derin nefes alıyor. 3 ay ödemesiz kredi imkanından yararlanmak isteyenler için fırsatları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...

YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI

Yapı Kredi, müşterilerine artan ihtiyaçları için 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası sunuyor. Kredi kullananlar bireysel ihtiyaç kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.

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Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...

QNB FİNANSBAKN'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

QNB Finansbank kredi kullanmayı düşünen müşteriler için harekete geçti. Dev banka resmen duyurdu. Avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. İsteyen herkes 3 ay ertelemeli tüketici kredisine başvuruda bulunabiliyor. Finansbank 'İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.' sloganı ile nakit ihtiyacı olanlara kredi fırsatı sunuyor.

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Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...

ING'DEN KREDİ FIRSATI!

ING de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil ihtiyaçlar için kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile ilgili açıklama geldi. 500 bin TL'ye kadar olan krediler için faiz oranı yüzde 1,54 olarak belirlendi. 36 aya kadar vade imkanı da bulunuyor.

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Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...

TEB'DEN RAMAZAN FIRSATI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı öncesi KOBİ'lere özel yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Destek Kredisi ile TEB, KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

TEB, 15 yılı aşkın süredir "Danışman Banka" anlayışıyla KOBİ'lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine destek veriyor. Salgın sürecinin hızlandırdığı otomasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da KOBİ'lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefleyen TEB, bu dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ'lere finansal desteğin yanı sıra ürün ve işlem fırsatları da sağlıyor.