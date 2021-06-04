HaberlerGaleriKampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...
Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...
Koronavirüs salgını sürecinde fiyatların dalgalanması sürüyor. İkinci el araç fiyatlarının neredeyse iki katına yaklaşması sonrasında sıfır arabalara talep yeniden arttı. Yaz ayları öncesinde sıfır araç sahibi olmak isteyenler ise bütçesine uygun otomobili bulmak için sorgulamalarını sürdürüyor. Otomotiv şirketleri bu süreçte kampanyalı fiyatlarını resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. Haziran ayında yeni kampanyalar takip edilirken, detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot kampanyalı otomobil fiyatları...