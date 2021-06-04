Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...

Araba sahibi olmak isteyenler Haziran ayı araç kampanyalarını yakından takip ediyor. İkinci el otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında gözler sıfır araba fiyatları merak ediliyor. Otomotiv şirketlerinin bayilerinden istediğiniz araba markalarının stokta olup olmadığı takip edilebiliyor. Bayilikler ile görüşmeler yaklaşık 2-3 saat dolaylarında sürebiliyor. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir. Hal böyle olunca araba alacakların kampayaları yakından takip etmeleri gerekiyor. Sizler için detayları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...