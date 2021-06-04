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Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...

Koronavirüs salgını sürecinde fiyatların dalgalanması sürüyor. İkinci el araç fiyatlarının neredeyse iki katına yaklaşması sonrasında sıfır arabalara talep yeniden arttı. Yaz ayları öncesinde sıfır araç sahibi olmak isteyenler ise bütçesine uygun otomobili bulmak için sorgulamalarını sürdürüyor. Otomotiv şirketleri bu süreçte kampanyalı fiyatlarını resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. Haziran ayında yeni kampanyalar takip edilirken, detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot kampanyalı otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 20:23
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Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...

Araba sahibi olmak isteyenler Haziran ayı araç kampanyalarını yakından takip ediyor. İkinci el otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında gözler sıfır araba fiyatları merak ediliyor. Otomotiv şirketlerinin bayilerinden istediğiniz araba markalarının stokta olup olmadığı takip edilebiliyor. Bayilikler ile görüşmeler yaklaşık 2-3 saat dolaylarında sürebiliyor. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir. Hal böyle olunca araba alacakların kampayaları yakından takip etmeleri gerekiyor. Sizler için detayları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...

EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor. Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.

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Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...

Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor.

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Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...

Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

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Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.