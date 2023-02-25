HaberlerGaleriSon 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...
Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...
EYT hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT kanun teklifinde son aşamaya gelindi. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaşacak. TBMM'nin 28 Şubat'ta Salı günü toplanması bekleniyor. Meclis'in gündeminde yapılandırma yasası ile EYT'liye emeklilik hakkını verecek kanun teklifi bulunuyor. Yapılandırma ile EYT'linin emeklilik imkanı da kolaylaşmış olacak. Diğer yandan kapsam dışında kalanlar ise borçlanma yasası ve kısmi emeklilik için şartlarını merak ediyor. İşte, konuya dair detaylar...