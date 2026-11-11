Özel tiyatrolara rekor destek! Bakanlıktan 391 projeye tarihin en yüksek ödeneği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026-2027 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağlanan destekte bugüne kadar olan en yüksek miktara ulaştı. Geçen sezona göre yüzde 20 artırılan destek bütçesi 116 milyon 396 bin liraya yükselirken profesyonel, çocuk oyunu ve geleneksel tiyatro kategorilerinde toplam 391 projenin desteklenmesine karar verildi. Değerlendirmeye alınan başvuruların yüzde 98,5'ine olumlu yanıt verilerek özel tiyatroların sanat hayatına katkısının güçlendirilmesi hedeflendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların faaliyetlerini desteklemek ve tiyatro sanatının ülke genelinde yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla 2026-2027 sanat sezonuna yönelik destek kararlarını belirledi. Yeni sezon için ayrılan kaynak, bugüne kadar özel tiyatro projelerine tahsis edilen en yüksek destek miktarı oldu.

Bakanlığın özel tiyatro projelerine yönelik destek programına toplam 449 başvuru yapıldı. Eksik belgelerini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan 52 özel tiyatronun başvurusu değerlendirme dışında bırakılırken 397 özel tiyatro projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.

ÖZEL TİYATROLARA AYRILAN KAYNAK YÜZDE 20 ARTIRILDI Bakanlığın 2025-2026 sanat sezonundaki destek miktarına göre yüzde 20 artış sağlanan yeni sezon bütçesi, 116 milyon 396 bin liraya çıktı. Değerlendirme Komisyonu, bugüne kadar dağıtılan en yüksek ödenek olan bu kaynağın üç farklı kategoride toplam 391 özel tiyatro projesine aktarılmasını kararlaştırdı.

Destek kapsamına alınan projelerin 244'ünü profesyonel tiyatrolar, 67'sini çocuk oyunları ve 80'ini geleneksel tiyatro projeleri oluşturdu. Böylece değerlendirmeye alınan 397 projenin 391'i desteklenmeye hak kazanırken başvuruların yüzde 98,5'ine olumlu yanıt verilmiş oldu.

TÜRK TİYATROSUNUN GELİŞİMİNE VE KAYITLI İSTİHDAMA DESTEK Kültür ve Turizm Bakanlığının özel tiyatro projelerine sağladığı desteklerle sektörde kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve özel tiyatro salonlarının sanat hayatına katkısının artırılarak faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlandı. Destek programıyla tiyatro sanatının başta kalkınmada öncelikli bölgeler olmak üzere ülke geneline yayılmasının teşvik edilmesi de hedeflendi.