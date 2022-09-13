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Haberler Galeri TOKİ'den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Taksitler belli oldu! Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...

TOKİ'den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Taksitler belli oldu! Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...

TOKİ sosyal konut başvuru şartları belirlenirken, gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. TOKİ sosyal konut ve arsa satışı için detaylar bugün belli olacak. Başvuru yapmak isteyenler," TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki kimler konut fırsatından yararlanabilecek? İşte sosyal konut projesi için başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 14:58
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TOKİ’den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Taksitler belli oldu! Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona eriyor. TOKİ tarafından başvuru şartları açıklanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün detayları duyuracak. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Sosyal konut projesine başvuruda bulunmak isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi saat kaçta açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Taksitler belli oldu! Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 14 Eylül'de başlıyor. Süreç Ekim ayı sonuna kadar sürecek.

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TOKİ’den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Taksitler belli oldu! Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,

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TOKİ’den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Taksitler belli oldu! Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

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TOKİ’den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Taksitler belli oldu! Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE GENÇLER, EMEKLİLER, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÖNCELİKLİ OLACAK

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.