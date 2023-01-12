A101 AKTÜEL ÜRÜNLER: Çeyiz düzecekler yaşadı! Robot süpürge, buzdolabı, çamaşır makinesi İNDİRİMDE! 12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

A101'den çeyiz düzecekleri sevindiren haber geldi.A101 12 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Perşembe günü satışa sunulan ürünler arasında ev eşyasından elektronik aletlere varana kadar birçok ürün var. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; robot süpürge, tost makinesi, ütü, kahve makinesi, gardırop ve TV ünitesi gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla satışa sunuldu. İşte A101 12 Ocak indirimli ürünler kataloğu...