MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik nedeniyle benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği yaşandı. Dün 85,59 dolara kadar yükselen Brent petrol, bugün 84,81 dolardan işlem görüyor. Bugün benzine gelen 67 kuruş zammın ardından motorin grubunda da zam uygulanacağı bildirildi. Peki, motorine zam ne kadar? Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.01.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 12:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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