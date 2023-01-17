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Haberler Galeri MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik nedeniyle benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği yaşandı. Dün 85,59 dolara kadar yükselen Brent petrol, bugün 84,81 dolardan işlem görüyor. Bugün benzine gelen 67 kuruş zammın ardından motorin grubunda da zam uygulanacağı bildirildi. Peki, motorine zam ne kadar? Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 12:29
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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi... Brent petrole bağlı akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükseliş yaşayan petrolde görülen fiyat değişikliği, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bugün benzin grubunda 67 kuruş artış gerçekleşti. Yarından itibaren ise motorin fiyatında artış bekleniyor. Peki, motorine zam ne kadar? Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM NE KADAR?

18 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarında 1 lira 5 kuruş zam bekleniyor.

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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 17 Ocak itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

16 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.67 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

16 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.88 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.31 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL