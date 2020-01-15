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700 TL promosyon! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Promosyon veren bankalar hangileri?
Emekliye promosyonlarla ek kazanç kapısı açıldı. Bankalar emekli maaş müşterisi sayısını arttırmak için her yolu deniyor. Birçok kamu bankası ve özel banka emekliye promosyon ödemelerini arttırdı. Ödemeler 700 TL'ye kadar yükseldi. Emekliler ödemelerin daha da yükselmesini istiyor. Bankalar tekliflerini artırmayı sürdürürken, emekli getirene 100 TL ödeme yapan bankalar bile var. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG, Garanti emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.01.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 17:22
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