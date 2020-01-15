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700 TL promosyon! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Promosyon veren bankalar hangileri?

Emekliye promosyonlarla ek kazanç kapısı açıldı. Bankalar emekli maaş müşterisi sayısını arttırmak için her yolu deniyor. Birçok kamu bankası ve özel banka emekliye promosyon ödemelerini arttırdı. Ödemeler 700 TL'ye kadar yükseldi. Emekliler ödemelerin daha da yükselmesini istiyor. Bankalar tekliflerini artırmayı sürdürürken, emekli getirene 100 TL ödeme yapan bankalar bile var. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG, Garanti emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 17:22
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700 TL promosyon! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Promosyon veren bankalar hangileri?

Emekliler zamlı maaşlarını birkaç gün içinde alacak. Emekliye enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için enflasyon farkı da verildi. 3 aylık enflasyon farkı biriken memur emeklileri en az 416 TL alacak. Bunun dışında emekli maaşını taşıma kararı alan emeklilere bankalardan promosyon fırsatı geldi. Bankalar emekli müşteri sayısını artırmak adına birbirinden cazip teklifler hazırlıyor. Öyle ki, emekliyi yönlendirene bile promosyon veren bankalar var. Emekli promosyon ödemeleri 350 TL ile 700 TL arasında değişiyor. Emekliler promosyon rakamlarının biraz daha yukarı çıkması konusunda ısrarcı. Promosyon ödeme uygulaması 2017'nin Mart ayında başlamıştı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG, Garanti emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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700 TL promosyon! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Promosyon veren bankalar hangileri?

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

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700 TL promosyon! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Promosyon veren bankalar hangileri?

Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Emekli aylığı bağlananlar, bankaya "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdü vererek promosyonu alabiliyor.

Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor.

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700 TL promosyon! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Promosyon veren bankalar hangileri?

'KRİTERLER DEĞİŞSİN'

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, promosyonların düşük kaldığını belirterek, "Promosyonlarının gerçekçi bir kritere göre tespit edilmesini bekliyoruz" dedi.

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700 TL promosyon! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Promosyon veren bankalar hangileri?

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Garanti Bankası tarafından sunulan promosyon ödemesinde, diğer bankaların kampanyalarında olduğu gibi tek koşul bulunuyor.

Banka promosyon ödemesi için emekli vatandaşların 3 yıl boyunca emekli maaşlarını kendi bünyesinden almalarını istiyor. Bu şartı sağlayan ve 3 yıllık taahhüt veren vatandaşlar Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasından yararlanabilirler.
Ne Kadar Promosyon Ödemesi Alırım?