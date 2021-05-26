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Haberler Galeri 10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...

10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...

Esnafa nefes kredisi şartları neler? Koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan esnaf için müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Nefes Kredisi Paketi'nin detayları belli oldu. Nefes kredisinden kimlerin faydalanacağı merakla araştırılırken, söz konusu kredi paketine 10 bankanın katıldığı öğrenildi. KOBİ'lere yönelik verilecek nefes kredisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Azami 50.000 TL, azami 200.000 lira kullanılabilecek kredi için şartlar neler? Nefes kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi bankalar nefes kredisi veriyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 12:33
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10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...

6 ay ödemesiz kredi imkanı için açıklama geldi. Nefes Kredisi Paketi kapsamında KOBİ'lere azami 50.000 TL, azami 200.000 TL kredi verilecek. 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlayan kredi paketine 10 banka katıldı. Kredi paketinde faiz oranı belli olurken, başvuruların da hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Peki, esnafa nefes kredisi başvuru ne zaman başlayacak? Nefes kredisi faiz oranı ne kadar? Nefes kredisi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...

NEFES KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Nefes Kredisi 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak. Buna göre, Nefes Kredisi Paketi'ne başvuruların 1 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor.

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10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50.000 TL, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200.000 TL kredi kullanabilecek.

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10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI NEDİR?

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

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10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...

NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Nefes Kredisi Paketi'ne 10 banka katıldı. İşte nefes kredisi veren bankalar:

TC Ziraat Bankası AŞ,
Türkiye Vakıflar Bankası TAO,
Türkiye Halk Bankası AŞ,
Türkiye İş Bankası AŞ,