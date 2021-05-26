10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...

Esnafa nefes kredisi şartları neler? Koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan esnaf için müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Nefes Kredisi Paketi'nin detayları belli oldu. Nefes kredisinden kimlerin faydalanacağı merakla araştırılırken, söz konusu kredi paketine 10 bankanın katıldığı öğrenildi. KOBİ'lere yönelik verilecek nefes kredisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Azami 50.000 TL, azami 200.000 lira kullanılabilecek kredi için şartlar neler? Nefes kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi bankalar nefes kredisi veriyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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