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Haberler Galeri A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...

A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...

A101 ve BİM gibi zincir marketler haftalık aktüel ürünleri uygun fiyatlarla getirerek satışa sunuyor. Her hafta değişen ürünler sık sık araştırılıyor. Mayıs'ın ilk haftası için ürün katalogları çıktı. Samsung, Phlips, Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte tüm ürünler listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 17:11
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A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! 9 kilo deterjan 179 TL! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...

Marketlerin haftalık olarak değişen aktüel ürün listeleri sıklıkla araştırılıyor. Teknoloji meraklılarından çeyiz yapanlara 7'den 70'e herkes için gelen geniş ürün yelpazesiyle birlikte aktüel ürünler raflardaki yerlerini alıyor. Peki bu hafta BİM'de neler var? A101 Mayıs aktüel ürün listesi çıktı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! 9 kilo deterjan 179 TL! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...

Sıcak hava saç şekillendirici 699 TL

Casio Saat 449 TL

Titreşimli masaj aleti 59 TL

Philips epilatör 279 TL

Saç Kurutma Makinesi 229 TL

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A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! 9 kilo deterjan 179 TL! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...

Emaye tencere 229 TL

Emaye karnıyarık tenceresi 239 TL

Çift dekorlu yemek takımı 1.099 TL

Şarjlı Kişisel blender 269 TL

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A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! 9 kilo deterjan 179 TL! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...

Desenli kablosuz mouse 89 TL

Desenli bilek destekli mouse pad 59 TL

Buharllı temizleme makinesi 299 TL

Oppo A16 4.499 TL

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A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! 9 kilo deterjan 179 TL! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...

Kumtel XXL fastfryer 2.499 TL

Dijital mikrodalga fırın 1.299 TL

Arnica blender seti 499 TL

Fil figürlü kupa 99 TL

Türk kahvesi makinesi 349 TL