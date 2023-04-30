A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...

Marketlerin haftalık olarak değişen aktüel ürün listeleri sıklıkla araştırılıyor. Teknoloji meraklılarından çeyiz yapanlara 7'den 70'e herkes için gelen geniş ürün yelpazesiyle birlikte aktüel ürünler raflardaki yerlerini alıyor. Peki bu hafta BİM'de neler var? A101 Mayıs aktüel ürün listesi çıktı mı?