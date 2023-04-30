HaberlerGaleriA101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...
A101, BİM indirimli aktüel ürün listesi çıktı! Samsung, Phlips,Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla...
A101 ve BİM gibi zincir marketler haftalık aktüel ürünleri uygun fiyatlarla getirerek satışa sunuyor. Her hafta değişen ürünler sık sık araştırılıyor. Mayıs'ın ilk haftası için ürün katalogları çıktı. Samsung, Phlips, Onvo televizyonlar 6.999 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte tüm ürünler listesi...