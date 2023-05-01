2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardında detaylar netleşti. Milyonlarca vatandaş e-Devlet ve SGK üzerinden başvurularını tamamlayarak emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik reformunun sinyalleri verilmişti. Yeni sistemde kadınların emeklilik yaşının esnetilebileceği ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için de adımların atılması bekleniyor. Diğer yandan kademeli emeklilik sistemi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları arasında yer alıyor. İşte, Bağ-Kur prim eşitlemesi için son detaylar!