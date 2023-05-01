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Haberler Galeri 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

EYT kademeli emeklilik için ipuçları gelmeye devam ediyor. EYT düzenlemesi sonrasında 4 milyon vatandaş emeklilik hayallerine kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için müjdeyi verdi. Düzenlemede kısmi emeklilik, kadınların yaş şartının indirilmesi ve Bağ-Kur prim eşitlenmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Hal böyle olunca, "EYT kademeli emeklilik şartları ne olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, emeklilik şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:17
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2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardında detaylar netleşti. Milyonlarca vatandaş e-Devlet ve SGK üzerinden başvurularını tamamlayarak emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik reformunun sinyalleri verilmişti. Yeni sistemde kadınların emeklilik yaşının esnetilebileceği ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için de adımların atılması bekleniyor. Diğer yandan kademeli emeklilik sistemi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları arasında yer alıyor. İşte, Bağ-Kur prim eşitlemesi için son detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

YENİ EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözülmesinin ardından, Bağ-Kur'lu çalışanların 9.000 prim günü ile emeklilik şartının tıpkı SGK'lılar gibi 7.200 güne düşürülmesi için çalışmalar başlamıştı.

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2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

Başkan Erdoğan yeni bir emeklilik reformu için müjde verdi. Buna göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek.

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2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

Kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler emeklilik yaşını öne çekecek.

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2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...

KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.