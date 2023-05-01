01 Mayıs 2023, Pazartesi
2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...
EYT kademeli emeklilik için ipuçları gelmeye devam ediyor. EYT düzenlemesi sonrasında 4 milyon vatandaş emeklilik hayallerine kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için müjdeyi verdi. Düzenlemede kısmi emeklilik, kadınların yaş şartının indirilmesi ve Bağ-Kur prim eşitlenmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Hal böyle olunca, "EYT kademeli emeklilik şartları ne olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, emeklilik şartları...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:17
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