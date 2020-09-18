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18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: e-Devlet evde bakım parası yatan iller sorgulama

Eylül ayı evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığının bu ayki ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak ediyor. Peki, 18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım maaşı sorgulama...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 16:57
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18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: e-Devlet evde bakım parası yatan iller sorgulama

18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından evde bakım aylığı ödeniyor. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı güncel listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, 18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

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18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: e-Devlet evde bakım parası yatan iller sorgulama

10 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 18 Eylül itibarıyla evde bakım maaşı yatırılan iller şu şekilde:

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18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: e-Devlet evde bakım parası yatan iller sorgulama

1- Aksaray
2- Tokat
3- Afyonkarahisar
4- Kırıkkale
5- Ordu 6- Kırklareli
7- Diyarbakır
8- Edirne
9- Zonguldak
10- Mersin
11- Konya
12- Şanlıurfa
13- Tekirdağ
14- Aydın
15- Manisa
16- Uşak

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18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: e-Devlet evde bakım parası yatan iller sorgulama

17- İstanbul
18- Denizli
19- Bilecik
20- Adıyaman
21- Samsun
22- Antalya
23- Hatay
24- Kayseri
25- Bursa
26- İzmir
27- Giresun
28- Adana
29- Balıkesir
30- Bolu
31- Sakarya
32- Osmaniye
33- Çanakkale
34- Karabük

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18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: e-Devlet evde bakım parası yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.