18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: e-Devlet evde bakım parası yatan iller sorgulama

Eylül ayı evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığının bu ayki ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak ediyor. Peki, 18 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım maaşı sorgulama...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 16:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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