32 günlük mevduat atağı! 5 banka harekete geçti! 100.000 TL’ye Ne Kadar Kazanırım?

Güvenilir yatırım araçlarından biri olan mevduat hesaplarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Kıyısında köşesinde nakdi bulunup bunu belirli bir sürece tutacaklar için kısa vadeli ya da uzun vadeli kazanç kapısı aralayan mevduat hesaplarında oranlar merak ediliyor. Peki 100 bin TL'ye ne kadar kazanırım?