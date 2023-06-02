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Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

"Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Erdoğan seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi ile yeni evlilikleri teşvik etmek ve bu süreçte devlet desteğinde bulunmak için kolları sıvamıştı. Peki, Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:19
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Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

"Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Düğün hazırlığı yapan yeni evlenecek kişiler Başkan Erdoğan tarafından duyurulan faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkındaki yeni detayları bekliyor. Peki, Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

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Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

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Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.