02 Haziran 2023, Cuma
Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
"Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Erdoğan seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi ile yeni evlilikleri teşvik etmek ve bu süreçte devlet desteğinde bulunmak için kolları sıvamıştı. Peki, Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:19
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