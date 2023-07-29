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Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Körfez ülkelerine yaptığı 'yatırım çıkarmasının' detayları belli olmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan iş birliği anlaşmalarının yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümünün enerji alanında olduğu, Türkiye'de deniz üstü rüzgâr, güneş enerjisi santralleri yapılacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 11:34
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Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

Başkan Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Katar'ı da kapsayan Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan 50.7 milyar dolarlık iş birliği anlaşmalarının detayları belli olmaya başladı.

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Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

Söz konusu tutarın yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümünün enerji alanında olduğu, bu kapsamda önümüzdeki dönemde Türkiye'de offshore (deniz üstü) rüzgâr santralleri, güneş enerjisi santralleri ve termik santrallerle, hidrojen üretimi yatırımları yapılacağı belirtiliyor.

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Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

Başkan Erdoğan'ın Körfez turunun son durağı olarak gittiği BAE'de, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı.

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Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

Anlaşmaların 28-29 milyar dolarlık bölümü enerji alanına yönelik oldu. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, biyoyakıtlar gibi konularda iş birliği imkânları araştırıldı.

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Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

YERLİLİK ŞARTI

Milliyet'te yer alan habere göre Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Türkiye'de offshore (deniz üstü) rüzgâr santralleri, güneş enerjisi santralleri ve hidrojen üretimi yatırımları hayata geçirilecek. Türkiye'nin yenilemek ve potansiyelini büyütmek istediği termik santraller de anlaşmalardaki maddeler arasında yer alıyor.