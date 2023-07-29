Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

YERLİLİK ŞARTI

Milliyet'te yer alan habere göre Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Türkiye'de offshore (deniz üstü) rüzgâr santralleri, güneş enerjisi santralleri ve hidrojen üretimi yatırımları hayata geçirilecek. Türkiye'nin yenilemek ve potansiyelini büyütmek istediği termik santraller de anlaşmalardaki maddeler arasında yer alıyor.