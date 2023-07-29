29 Temmuz 2023, Cumartesi
Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Körfez ülkelerine yaptığı 'yatırım çıkarmasının' detayları belli olmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan iş birliği anlaşmalarının yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümünün enerji alanında olduğu, Türkiye'de deniz üstü rüzgâr, güneş enerjisi santralleri yapılacağı belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 11:34
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