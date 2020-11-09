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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de önümüzdeki hafta neler var? Fırsat kaçmaz...
BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM tarafından 20 Kasım tarihli ürünler kataloğunda cazip fırsatlar vatandaşları bekliyor. BİM aktüeül ürünler kataloğunda ev aletleri ön plana çıkıyor. Her hafta yayınladığı indirim katalogları ile müşterilerinin yüzünü güldüren BİM aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. İşte, BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 22:50Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 22:53