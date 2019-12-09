2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

Asgari ücret zammı için ikinci görüşme yarın Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Taraflar ilk zam görüşmesini 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Toplantıda zam oranı konuşulmazken, taraflar beklenti ve taleplerini iletmişti. İş veren tarafını temsil eden TİSK, enflasyonun üstünde yapılan zamların Avrupa ile üretim rekabetinde büyük sorun olduğunu belirtirken, işçiyi temsil eden Türk-İş, işçiden fedakarlık beklenemeyeceğini aktardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, Türkiye'nin asgari ücret uygulamasının Avrupa ülkeleri içerisindeki sıralamasına değindi. İkinci toplantı öncesi Türk-İş, 2 bin 578 TL altında bir ücreti konuşmayı kabul etmediğini söylerken, TİSK'ten bir yanıt gelmedi. 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyen asgari ücret zammı, Asgari Geçim İndirimine (AGİ) yapılacak zam nedeniyle diğer özel sektör çalışanları ve memurları da dolaylı olarak etkiliyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





