09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

Asgari ücret zammı için ikinci görüşme yarın Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Taraflar ilk zam görüşmesini 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Toplantıda zam oranı konuşulmazken, taraflar beklenti ve taleplerini iletmişti. İş veren tarafını temsil eden TİSK, enflasyonun üstünde yapılan zamların Avrupa ile üretim rekabetinde büyük sorun olduğunu belirtirken, işçiyi temsil eden Türk-İş, işçiden fedakarlık beklenemeyeceğini aktardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, Türkiye'nin asgari ücret uygulamasının Avrupa ülkeleri içerisindeki sıralamasına değindi. İkinci toplantı öncesi Türk-İş, 2 bin 578 TL altında bir ücreti konuşmayı kabul etmediğini söylerken, TİSK'ten bir yanıt gelmedi. 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyen asgari ücret zammı, Asgari Geçim İndirimine (AGİ) yapılacak zam nedeniyle diğer özel sektör çalışanları ve memurları da dolaylı olarak etkiliyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 10:10
  • 1
  • 19
2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

Asgari ücret zam görüşmelerinde ikinci viraja giriliyor. 23 Aralık 2019 Pazartesi günü gerçekleşen ilk toplantıda işçiyi Türk-İş, iş vereni ise TİSK temsil etti. Görüşmede işveren enflasyon üstündeki zamdan olumsuz etkilendiğini ve bu zamların istihdamı düşürdüğünü söyledi. İşçi kanadı ise, işçinin yeterince fedakarlık yaptığını, bir başka fedakarlık beklenmemesi gerektiğini belirtti. Karşılıklı açıklamaların ardından komisyonun ilk toplantısı sona erdi. İkinci toplantı işçi kanadının ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek. Türk-İş toplantı öncesi 2 bin 578 TL altında bir rakamı görüşmeyeceklerini açıkladı. TİSK'in ise yüzde 27'ye tekabül eden bu zam oranına sıcak bakmadığı biliniyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

  • 2
  • 19
2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

7 MİLYON KİŞİYİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Türkiye'de sigortalı çalışanların büyük çoğunluğu asgari ücretli olarak görülüyor. Resmi kayıtlara göre asgari ücretli çalışan sayısı 7 milyon civarında. Yapılacak zam 7 milyon kişinin SGK pirim ödemesi ve maaşına doğrudan etki edecek.

  • 3
  • 19
2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

DOLAYLI OLARAK 10 MİLYON KİŞİ ZAMDAN ETKİLENECEK

Asgari ücrete yapılan zam doğrudan 7 milyonu etkilese de AGİ nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişiyi etkiliyor. Devlet tarafından işçiye AGİ ödemesi yapılıyor. AGİ işçinin kazancını bir miktar da olsa artırıyor. Asgari ücret görüşmeleri AGİ nedeniyle 10 milyon kişinin radarında....

  • 4
  • 19
2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BİRÇOK SENARYO VAR

2020 asgari ücret zammı için birçok senaryo var. İlk senaryo 10 yıllık geleneğin sürmesi ve enflasyonun üstünde zam yapılması. Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı tahminine göre enflasyon yüzde 12 bandında olacak.

  • 5
  • 19
2020 AGİ ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, normalleşmenin hızla sürdüğünü, enflasyonda tek haneli rakamlara kısa sürede inileceğini söyledi. Bakan Albayrak, enflasyonun yüzde 12'nin altında gelmesini beklediğini aktardı.