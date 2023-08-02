02 Ağustos 2023, Çarşamba
Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...
Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, emeklilik döneminde daha yüksek bir maaş almak isteyenlerin doğru planlama yapması önem kazanıyor. Yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı, emeklilik zamanında değil, çalışma sürecinde doğru adımlar atarak emeklilik planlamasına erken başlamaktan geçiyor. İşte emeklinin kök aylıklarını arttıracak 8 zümrüt kural...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 18:27
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