Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Ocak ve temmuz aylarındaki artışlarla birlikte emekli maaşları yeniden yükselişe geçti ve Temmuz ayı itibarıyla milyonlarca emekli, yeni maaşlarını almaya başladı. Emekli olurken elde edilen haklar arasında emekli kök maaşı hesabı da büyük bir önem taşıyor ve son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli kök maaşı hesaplaması için dikkat edilmesi gereken 8 zümrüt kural bulunuyor. İşte detayları...