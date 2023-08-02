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Haberler Galeri Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, emeklilik döneminde daha yüksek bir maaş almak isteyenlerin doğru planlama yapması önem kazanıyor. Yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı, emeklilik zamanında değil, çalışma sürecinde doğru adımlar atarak emeklilik planlamasına erken başlamaktan geçiyor. İşte emeklinin kök aylıklarını arttıracak 8 zümrüt kural...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 18:27
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Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Ocak ve temmuz aylarındaki artışlarla birlikte emekli maaşları yeniden yükselişe geçti ve Temmuz ayı itibarıyla milyonlarca emekli, yeni maaşlarını almaya başladı. Emekli olurken elde edilen haklar arasında emekli kök maaşı hesabı da büyük bir önem taşıyor ve son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli kök maaşı hesaplaması için dikkat edilmesi gereken 8 zümrüt kural bulunuyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Son dönemde özellikle EYT yasasının çıkmasının ardından çok sayıda sigortalı emeklilik hakkına kavuştu ve ilk maaşlarını da aldılar. Yine milyonlarca çalışan da emeklilik için gün sayıyor.

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Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Bunların içinde EYT kapsamında olanlar da var olmayanlar da. EYT kapsamındakiler günlerini ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşa bakılmadan emekli olacaklar.

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Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Emeklilerin aylıklarının zam aldığı şu günlerde herkesin konuştuğu konuların başında maaşların miktarı geliyor. Emekli olunca yüksek maaş almak mümkün.

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Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Ancak bunu emeklilik zamanı değil çalışırken sağlayabilirsiniz. O yüzden planları çalışırken yapmakta fayda var.