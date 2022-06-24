HaberlerGaleriMemurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi
Memurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi
AK Parti milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa teklifinin hazırlıklarında sona geldi. Teklifte memurların merakla beklediği 3600 gösterge ile yaklaşık 4 milyon öğrenciyi etkileyeceği belirtilen öğrenci affı da bulunuyor. İşte yapılacak düzenlemenin detayları...