24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi

Memurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi

AK Parti milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa teklifinin hazırlıklarında sona geldi. Teklifte memurların merakla beklediği 3600 gösterge ile yaklaşık 4 milyon öğrenciyi etkileyeceği belirtilen öğrenci affı da bulunuyor. İşte yapılacak düzenlemenin detayları...

Giriş Tarihi: 24.06.2022 09:24
  • 1
  • 8
Memurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi

Memurların merakla beklediği 3600 göstergeye ilişkin düzenleme teklifte yer alacak. Bu kapsamda bütün memurları 600 ek gösterge verilecek. Buna göre bir kademelendirme yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Memurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi

4 MİLYON ÖĞRENCİ YARARLANACAK
Teklifteki bir başka önemli düzenleme öğrenci affı ile ilgili olacak. Düzenlemenin üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyon civarında öğrenciyi etkilemesi bekleniyor.

  • 3
  • 8
Memurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi

Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor.

  • 4
  • 8
Memurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi

Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek. Ancak terör suçu ile atılanlar kapsam dışı olacak.

  • 5
  • 8
Memurların beklediği 3600 gösterge ile 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren af yolda! Çalışmalarda sona gelindi

VERGİ CEZALARINA GÜNCELLEME
Vergi suçlarındaki bazı cezaların güncellenmesi için düzenlemeler yapılacak. Vergi suçlarına verilen para cezalarının artırılması için genel bir yetki istendi, ancak tartışmalar sonrasında bundan vazgeçildi.