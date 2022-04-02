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Akkuyu NGS'den haber var: Hedef 2023! Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Bu süreçte, santralin ikinci ve üçüncü ünitelerinin temeli atıldı, inşaat lisansı alınan dördüncü ünitede ise tam ölçekli inşaat çalışmaları için hazırlıklar başladı.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:21
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Akkuyu NGS’den haber var: Hedef 2023! Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

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Akkuyu NGS’den haber var: Hedef 2023! Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak

Çalışmalar proje sahasının tamamında hızla ilerlerken, 26 Ağustos 2019'da inşaat lisansının alınması ve gerekli hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlandı.

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Akkuyu NGS’den haber var: Hedef 2023! Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak

Her iki ünitede de çalışmaların aynı anda devam ettiği projede, inşaat lisansı 13 Kasım 2020'de alınan üçüncü güç ünitesine ilk beton ise 10 Mart 2021'de yine Erdoğan ve Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle döküldü.

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Akkuyu NGS’den haber var: Hedef 2023! Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin inşasına yönelik lisanslama süreci, dördüncü ve son ünitesinin Ekim 2021'de inşaat lisansının alınmasıyla tamamlandı.

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Akkuyu NGS’den haber var: Hedef 2023! Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak

Üç ünitede inşaat ve montaj çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğü projede, dördüncü ünite için tam ölçekli inşaat çalışmalarının başlaması için hazırlıklar devam ediyor.