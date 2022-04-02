02 Nisan 2022, Cumartesi
Akkuyu NGS'den haber var: Hedef 2023! Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Bu süreçte, santralin ikinci ve üçüncü ünitelerinin temeli atıldı, inşaat lisansı alınan dördüncü ünitede ise tam ölçekli inşaat çalışmaları için hazırlıklar başladı.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:21
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