Akkuyu NGS’den haber var: Hedef 2023! Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak

Her iki ünitede de çalışmaların aynı anda devam ettiği projede, inşaat lisansı 13 Kasım 2020'de alınan üçüncü güç ünitesine ilk beton ise 10 Mart 2021'de yine Erdoğan ve Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle döküldü.