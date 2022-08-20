20 Ağustos 2022, Cumartesi
Rekorların projesi olarak tarihe geçecek! İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz üretimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından geçen 2 yılda projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar sorunsuz ilerleyen proje, gelecek yıl gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla, dünyada kendi alanında bu kadar kısa sürede biten proje olarak rekorlar kitabına girmiş olacak." dedi.
Giriş Tarihi: 20.08.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 15:58
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