26 Ocak 2022, Çarşamba
Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?
Son dakika... Hükümet istihdamı güçlendirmek için alınan kararları hayata geçirdi. 1.025 liradan başlayıp 7.693 TL'yi bulan teşvik ödemeleri ile ilgili detayların açıklanmasının ardından, teşvik ödemelerinin şartları araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.01.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 09:21
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