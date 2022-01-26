Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?

Hükümet, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkânı sağlanıyor.

İŞKUR aracılığı ile bu yıl verilen 4 prim teşvikinin ayrıntıları şöyle: