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Haberler Galeri Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?

Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?

Son dakika... Hükümet istihdamı güçlendirmek için alınan kararları hayata geçirdi. 1.025 liradan başlayıp 7.693 TL'yi bulan teşvik ödemeleri ile ilgili detayların açıklanmasının ardından, teşvik ödemelerinin şartları araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 09:21
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Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?

Son dakika... Hükümet istihdamı güçlendirmek için harekete geçti. 1.025-7.693 TL arasında değişkenlik gösteren teşvik ödemelerinin detayları belli oldu. Son 6 aydır işsiz olan vatandaşların istihdamını sağlayan şirketlere destek verecek olan hükümet, işsizliğin sona ermesi için teşvik musluklarını açtı. Peki, ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak? Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?

Hükümet, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkânı sağlanıyor.

İŞKUR aracılığı ile bu yıl verilen 4 prim teşvikinin ayrıntıları şöyle:

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Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?

ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLANAN PRİMİN TAMAMI KARŞILANACAK

Sabah'ın haberine göre, işsizlik ödeneği alanları işe alan işletmeler de prim teşvikinden yararlanacak. İşsizlik ödeneği alanların işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik kısmı hariç) tamamı (1676 lira) karşılanacak.

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Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek. İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.

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Hükümet muslukları açtı! 7.693 TL destek! Ekonomide istihdam hamlesi nedir? Teşvik ödemeleri kimlere yapılacak?

İLAVE İSTİHDAMA 5004 LİRA DESTEK

Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı da (1025 lira) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. İlave istihdama teşvik işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacak.