2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?

"Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağlanan doğalgaz desteğinin artırıldığını duyurdu. Yapılan düzenleme ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan doğalgaz desteği, aylık 112 ila 312 lira arasından 188 ila 438 liraya yükseltildi. İşte 3.500 lira doğalgaz yardımı başvuru ekranı!