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Haberler Galeri 2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?

2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?

"Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağlanan doğalgaz desteğinin artırıldığını duyurdu. Yapılan düzenleme ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan doğalgaz desteği, aylık 112 ila 312 lira arasından 188 ila 438 liraya yükseltildi. İşte 3.500 lira doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:36
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2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen 900 TL ile 2500 TL aralığındaki doğalgaz yardımı zamlandı. Doğalgaz desteğindeki bu artış, özellikle kış aylarında enerji maliyetlerinin arttığı dönemde vatandaşlara önemli bir maddi destek sağlayacak. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900- 2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

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2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİNE ZAM!

Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükselttik."

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2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?

DOĞALGAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.