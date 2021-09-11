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Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Çifte maaş imkanı bulunuyor. Emekli, çalışan ve dul herkes fırsattan yararlanabiliyor. Emekli olanlarda bu imkandan yararlanabiliyor. Ancak başvuru sürecinin olumlu geçmesi bekleniyor. Birçok kişi eldeki maaşlarının kesilebilme ihtimaline karşı çifte maaş fırsatı için detayları sorgulamıyor. Emekli vatandaşlar sunulan fırsattan nasıl yararlanacağını merak ediyor. İşte, çifte maaş için aranan detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021 21:34
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Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...

Emekliye çift maaş hakkı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor. Bu tarihlere dikkat. Milyonlarca vatandaşı kapsayan gelişme için detaylar emeklilerin gündeminde yer alıyor. Emekliler gerekli şartları yerine getirmeleri halinde çifte maaş imkanından yararlanabiliyor. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Çifte maaş alma hususunda kadınlara ayrıca fırsatlar sunuluyor. İşte, çift maaş hakkı alma için detayları haberimizde derledik...

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Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...

Üstelik bu haktan, emeklimaaşı almakta olanlar dahi yararlanıyor. Bazı durumlarda iki, hatta üç maaş alma imkanı var. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

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Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...

SİGORTALILIK TÜRÜ

Emekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

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Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...

ÜÇE BİLE ÇIKABİLİR

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Buradaki önemli ayrıntı, maaş 'üç farklı sigorta sistemine göre' bağlanıyor. Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı, yeniden evlendiğinde ise kesiliyor.

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Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...

ORANLAR

Emekli Sandığı Kanunu'na göre, dul ve yetim aylığının kimlere ve hangi oranda bağlandığı bilgisi şöyle:

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50

Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30

Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25

Tek yetim: Yüzde 50

2 yetim: Yüzde 40-40