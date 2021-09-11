11 Eylül 2021, Cumartesi
Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Çifte maaş imkanı bulunuyor. Emekli, çalışan ve dul herkes fırsattan yararlanabiliyor. Emekli olanlarda bu imkandan yararlanabiliyor. Ancak başvuru sürecinin olumlu geçmesi bekleniyor. Birçok kişi eldeki maaşlarının kesilebilme ihtimaline karşı çifte maaş fırsatı için detayları sorgulamıyor. Emekli vatandaşlar sunulan fırsattan nasıl yararlanacağını merak ediyor. İşte, çifte maaş için aranan detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.09.2021 21:34
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