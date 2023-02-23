HaberlerGaleri8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI!
8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI!
EYT'linin gözü Meclis'e çevrildi. TBMM'de 28 Şubat'ta görüşülecek olan EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Meclis hazırlığında olan EYT'nin öncesinde emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi düzenlemede bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki borçlanma ve ihya başvurusu yapanlar nelere dikkat etmeli? İşte EYT yasasının öncesinde merak edilenler.