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8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI!

EYT'linin gözü Meclis'e çevrildi. TBMM'de 28 Şubat'ta görüşülecek olan EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Meclis hazırlığında olan EYT'nin öncesinde emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi düzenlemede bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki borçlanma ve ihya başvurusu yapanlar nelere dikkat etmeli? İşte EYT yasasının öncesinde merak edilenler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 15:31
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8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! Hangi formülü seçmeliyim?

EYT'de sona iyice yaklaşıldı. 28 Şubat'ta Meclis'e gelmesi planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, mevcut mevzuattaki prim gün şartlarına tabi olacaklar. Peki nelere dikkat edilmeli? Borçlanma hangi statüde sayılır? EYT'li hangi formülü seçmeli?

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8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! Hangi formülü seçmeliyim?

EYT ŞUBAT SONUNDA YASALAŞACAK!

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ya da borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekenlere yaş şartını kaldıran düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Takvimde bir değişiklik yapılmazsa 28 Şubat günü düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşması bekleniyor.

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8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! Hangi formülü seçmeliyim?

EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen pek çok kişi borçlanma, ihya gibi yollara başvurdu. Kimileri de ilave borçlanma yapmayı planlıyor. Peki borçlanma ve ihyada nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! Hangi formülü seçmeliyim?

- Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı?

Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor. Eğer depremden etkilenen illerdeyseniz durum farklı.

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8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! Hangi formülü seçmeliyim?

Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek.