23 Şubat 2023, Perşembe
KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI
Hastane bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar için kapı aralandı. 16 farklı ilde hastaneler personel alımı için ilanlarını yayımladı. Aralarında sağlık teknikeri, büro personeli, mühendis, hemşire, hasta bakıcı gibi branşların bulunduğu ilanlara dair detaylar araştırılıyor. Peki kimler başvuruda bulunabilir?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 14:48
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