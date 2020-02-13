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BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
14 Şubat BİM aktüel katalog bu hafta yine sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. 14 Şubat'ın Sevgililer Günü'ne denk gelmesi nedeniyle BİM aktüel ürünler listesindeki ürünler dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta; Samsung Galaxy A70 cep telefonu, Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri, mutfak ve salon ürünleri satışa çıkacak. Bu ürünler arasından seçip yapıp sevgilinize hediye alabilirsiniz. İşte, sizler için derlediğimiz 14 Şubat BİM aktüel ürünler listesi…
Giriş Tarihi: 13.02.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 12:42
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