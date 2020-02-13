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BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…

14 Şubat BİM aktüel katalog bu hafta yine sürprizlerle dolu! BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. 14 Şubat'ın Sevgililer Günü'ne denk gelmesi nedeniyle BİM aktüel ürünler listesindeki ürünler dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta; Samsung Galaxy A70 cep telefonu, Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri, mutfak ve salon ürünleri satışa çıkacak. Bu ürünler arasından seçip yapıp sevgilinize hediye alabilirsiniz. İşte, sizler için derlediğimiz 14 Şubat BİM aktüel ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 13.02.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 12:42
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BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…

BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat Cuma gününde de yine dopdolu! Her hafta satışa çıkacak ürünlerin tanıtıldığı BİM aktüel katalogda bu hafta birbirinden hesaplı fırsat ürünleri dikkat çekiyor. Sizler için derlediğimiz 14 Şubat BİM aktüel katalog ile satışa çıkacak tüm ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerine ulaşabilirsiniz. BİM'de haftanın en büyük sürprizi ise Samsung Galaxy A70 cep telefonu olacak. Bunun yanı sıra Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri göze çarpıyor. İşte, haftanın dikkat çeken 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG! (14 ŞUBAT)

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BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ağırlık: ~183 gr
• Süper Hızlı Şarj: 25 W
• Dahili Hafıza: 128 GB
• Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
• Ram 6 GB
• Yüz Tanıma
• Pil Gücü 4500 mAh
• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2)
Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
• Video UHD (3840 x 2160) @30fps
• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
• 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• Android 9.0
• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir

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BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…

Dik Durabilen Süpürge Piccadily

• 1 litre toz haznesi
• Boomerang yer aparatı
• Sert zemin aparatı
• İyileştirilmiş ses seviyesi (79 DB)

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BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…

Tüm Evi Kapsayan Wi-Fi Sistemi

• 2 Adet Halo Cihazı ve 300 Mbps hız ile tüm evde internet kapsama alanını genişletebilirsiniz
• Halo cihazları da modeminizin kullandığı Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini kullanabilir
• 40'ın üzerinde farklı cihaz bağlanabilir
• Evinizde dolaşırken Halo'lar arasında otomatik olarak geçiş yaparsınız,
• Halo sistemi size her noktada en iyi internet hızını sunacaktır

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BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…

Akıllı Bileklik

• 0,96 inç TFT ekran
• Pil kapasitesi: 90 mAh
• Şarj süresi: ~ 2 saat
• Çalışma süresi: ~ 5-7 gün
• USB girişi ile kolay şarj
• Adaptör dahil değildir