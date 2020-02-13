BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…

BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Şubat Cuma gününde de yine dopdolu! Her hafta satışa çıkacak ürünlerin tanıtıldığı BİM aktüel katalogda bu hafta birbirinden hesaplı fırsat ürünleri dikkat çekiyor. Sizler için derlediğimiz 14 Şubat BİM aktüel katalog ile satışa çıkacak tüm ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerine ulaşabilirsiniz. BİM'de haftanın en büyük sürprizi ise Samsung Galaxy A70 cep telefonu olacak. Bunun yanı sıra Wi-Fi sistemi, akıllı bileklik, masaj aleti, kulaklık çeşitleri göze çarpıyor. İşte, haftanın dikkat çeken 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL KATALOG! (14 ŞUBAT)