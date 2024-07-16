16 Temmuz 2024, Salı
7800 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi: Ziraat Bankası'ndan yeni müjde!
Ziraat Bankası'nın özel ortak konut kredisi kampanyasıyla ev sahibi olma hayalinizi gerçeğe dönüştürme fırsatını yakalayın. Uygun ödeme koşulları ve esnek taksit seçenekleri sayesinde, yüksek tutarlı kredi borçlarınızı bile kolayca yönetebilirsiniz. Ziraat Bankası, hayalinizdeki eve kavuşmanız için size özel çözümler sunuyor; böylece bütçenizi zorlamadan, konforlu bir ödeme planı dahilinde ev sahibi olabilirsiniz. Şimdi Ziraat Bankası'nın avantajlı konut kredisi kampanyasından yararlanın, ailenizle birlikte yeni yuvanızın keyfini çıkarın.
Giriş: 16.07.2024 12:44
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