7800 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi: Ziraat Bankası’ndan yeni müjde!

Yükselen konut fiyatları ve yüksek faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmak giderek zorlaşmış durumda. Ancak, Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, bu zorlukları aşmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya ile en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek kredi çekmesi mümkün hale geliyor. Bu sayede, yüksek tutarlardaki taksitleri kolayca ödeyebilir ve hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.