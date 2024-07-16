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7800 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi: Ziraat Bankası'ndan yeni müjde!

Ziraat Bankası'nın özel ortak konut kredisi kampanyasıyla ev sahibi olma hayalinizi gerçeğe dönüştürme fırsatını yakalayın. Uygun ödeme koşulları ve esnek taksit seçenekleri sayesinde, yüksek tutarlı kredi borçlarınızı bile kolayca yönetebilirsiniz. Ziraat Bankası, hayalinizdeki eve kavuşmanız için size özel çözümler sunuyor; böylece bütçenizi zorlamadan, konforlu bir ödeme planı dahilinde ev sahibi olabilirsiniz. Şimdi Ziraat Bankası'nın avantajlı konut kredisi kampanyasından yararlanın, ailenizle birlikte yeni yuvanızın keyfini çıkarın.

Giriş: 16.07.2024 12:44
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7800 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi: Ziraat Bankası’ndan yeni müjde!

Yükselen konut fiyatları ve yüksek faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmak giderek zorlaşmış durumda. Ancak, Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, bu zorlukları aşmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya ile en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek kredi çekmesi mümkün hale geliyor. Bu sayede, yüksek tutarlardaki taksitleri kolayca ödeyebilir ve hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.

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7800 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi: Ziraat Bankası’ndan yeni müjde!

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Avantajları

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, birden fazla kişinin gelir beyanıyla kredi çekmesine olanak tanıyor. Böylece, bireysel olarak altından kalkılamayacak tutarlar, ortak ödeme yöntemiyle çok daha yönetilebilir hale geliyor.

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7800 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi: Ziraat Bankası’ndan yeni müjde!

Örneğin, 1.1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli bir konut kredisinin aylık ödemesi, bireysel olarak 39.000 TL iken, beş kişinin ortak ödemesi durumunda kişi başına düşen aylık taksit 7.800 TL oluyor.

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7800 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi: Ziraat Bankası’ndan yeni müjde!

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ortak konut kredisi başvurusu yapabilmek için en az iki, en fazla beş kişinin düzenli gelir beyanında bulunması gerekiyor. Kredinin çekileceği konut, SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca değerlenerek kredi tutarı belirleniyor. Ayrıca, krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis ediliyor ve gerek görüldüğünde ek teminat istenebiliyor.

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7800 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi: Ziraat Bankası’ndan yeni müjde!

Detaylı Başvuru Süreci

Ortak konut kredisi başvurusunda, her bir ortak için düzenli gelir belgesi sunulması şart. Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ek ürünler de sunuyor. Böylece, hem kredi onay süreci hızlanıyor hem de geri ödeme süreci daha güvenli hale geliyor.