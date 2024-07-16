1999, 2000, 2008 SGK girişliler için erken emeklilik tablosu! Yaş şartı 44, 45, 46, 47, 48 mi oluyor?

Malulen Emeklilik İçin Prim ve Yaş Şartları

Malulen emeklilikte yaş şartı aranmazken, sigortalılık süresi önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. En erken 18 yaşında sigortalı olunabileceği düşünüldüğünde, 10 yıl sigortalılık süresi şartı ile en erken 28 yaşında emekli olunabiliyor. Bununla birlikte, %60 ve üzerinde iş gücü kaybı olan ve 1800 prim gününe sahip olan sigortalılar, bu şartları yerine getirdiklerinde yaş sınırı olmaksızın emekli olabiliyorlar. Özel bir durumda ise, sigortalının bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede malul olması durumunda 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmadan 1800 prim günü ile emekli edilebiliyor.