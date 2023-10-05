75.000 TL’ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak

Birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları güvenilir bir seçenek sunmaktadır. Ancak hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu bilmek, doğru kararı vermede önemlidir. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için tercih edilen 32 günlük mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler arasında popüler hale gelmiştir.İşte banka banka hesap detayları...