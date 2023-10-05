05 Ekim 2023, Perşembe
75.000 TL'ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak
Nakit birikimlerini güvende tutmak ve aynı zamanda belirli bir getiri elde etmek isteyenler için mevduat hesapları oldukça çekici bir seçenek sunmaktadır. Mevduat hesapları, bankalar aracılığıyla sunulan güvenilir finansal ürünlerdir ve tasarruflarınızı riske atmadan büyütebilme fırsatı sağlarlar. 75 bin TL'lik bir yatırımın 32 günlük kazanç tablosu banka banka çıktı.
Giriş Tarihi: 05.10.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 09:13
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