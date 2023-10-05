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Haberler Galeri 75.000 TL'ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak

75.000 TL'ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak

Nakit birikimlerini güvende tutmak ve aynı zamanda belirli bir getiri elde etmek isteyenler için mevduat hesapları oldukça çekici bir seçenek sunmaktadır. Mevduat hesapları, bankalar aracılığıyla sunulan güvenilir finansal ürünlerdir ve tasarruflarınızı riske atmadan büyütebilme fırsatı sağlarlar. 75 bin TL'lik bir yatırımın 32 günlük kazanç tablosu banka banka çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 09:13
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75.000 TL’ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak

Birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları güvenilir bir seçenek sunmaktadır. Ancak hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu bilmek, doğru kararı vermede önemlidir. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için tercih edilen 32 günlük mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler arasında popüler hale gelmiştir.İşte banka banka hesap detayları...

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75.000 TL’ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak

90 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM? BANKA BANKA GETİRİ

DENİZBANK

32 günde

Tutar: 75.000 TL

Vade Sonu Tutarı:77.561,1 TL

Faiz Oranı:%41

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75.000 TL’ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak

TEB - Türk Ekonomi Bankası

32 günde

Tutar: 75.000 TL

Vade Sonu Tutarı:77.623,56 TL

Faiz Oranı%42

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75.000 TL’ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak

Odea

32 günde

Tutar: 75.000 TL

Vade Sonu Tutarı:77.686,03 TL

Faiz Oranı%43

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75.000 TL’ye ne kadar kazanırım? Yastık altı paranız 32 günde mevduatla takır takır artacak

Yapı Kredi

32 günde

Tutar: 75.000 TL

Vade Sonu Tutarı:77.061,37 TL

Faiz Oranı%33