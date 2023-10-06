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Haberler Galeri Biriken paranız ikiye katlanacak! Bankaların mevduat faiz oranları son dakika değişti! 100.000 TL'nin 1 yıllık faiz getirisi...

Biriken paranız ikiye katlanacak! Bankaların mevduat faiz oranları son dakika değişti! 100.000 TL'nin 1 yıllık faiz getirisi...

Kenarda köşede birikmiş parası olanlar bayram edecek! "100 bin liraya ne kazanırım?", " En yüksek faizi hangi banka veriyor?" gibi sorular yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mevduat hesapları, bir banka veya finans kurumuyla açılan hesaplar aracılığıyla kullanıcıların paralarını saklamalarına ve faiz kazanmalarına olanak tanıyor. İşte 2023 Ekim en yüksek faiz getirisi olan bankalar...

Giriş Tarihi: 06.10.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 06:59
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Biriken paranız ikiye katlanacak! Bankaların mevduat faiz oranları son dakika değişti! 100.000 TL’nin 1 yıllık faiz getirisi...

Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz artırım politikalarının etkisiyle mevduat faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu artışlar, tasarruf sahipleri için daha cazip mevduat fırsatları sunarken, aynı zamanda kredi faizlerinin artabileceği anlamına geliyor. İşte, güncel mevduat hesaplama ekranı!

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Biriken paranız ikiye katlanacak! Bankaların mevduat faiz oranları son dakika değişti! 100.000 TL’nin 1 yıllık faiz getirisi...

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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Biriken paranız ikiye katlanacak! Bankaların mevduat faiz oranları son dakika değişti! 100.000 TL’nin 1 yıllık faiz getirisi...

Türkiye Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak amacıyla faiz artırımlarına devam etmesi, bankaların kredi, kredi kartı ve mevduat faizlerini yükseltmesine neden oluyor. Özellikle mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın faiz artırım politikalarının etkisiyle yükseldi.

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Biriken paranız ikiye katlanacak! Bankaların mevduat faiz oranları son dakika değişti! 100.000 TL’nin 1 yıllık faiz getirisi...

Ortalama olarak, bankalar mevduat faizi olarak yıllık yüzde 35 ile 43 arasında faiz vermeye başlamış durumda. Bu gelişmeler, tasarruf sahipleri için daha yüksek mevduat faizleri alma fırsatı sunuyor.

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Biriken paranız ikiye katlanacak! Bankaların mevduat faiz oranları son dakika değişti! 100.000 TL’nin 1 yıllık faiz getirisi...

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