05 Ağustos 2023, Cumartesi
7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...
Emekliye promosyon müjdesi az evvel duyuruldu! Emekli promosyonu veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında emekli, memur maaşlarına yapılan zam, bankaların promosyon yarşını tekrar canlandırdı. Emekli promosyonları kapsamında birçok banka müşterilerine çeşitli teklifler sunuyor. Bu doğrultuda Ağustos ayına girilmesiyle birlikte bankalar, yeni tekliflerini tek tek açıkladı. İşte, banka banka promosyon ödeme miktarları 2023!
Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 10:30
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