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Haberler Galeri 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...

7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...

Emekliye promosyon müjdesi az evvel duyuruldu! Emekli promosyonu veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında emekli, memur maaşlarına yapılan zam, bankaların promosyon yarşını tekrar canlandırdı. Emekli promosyonları kapsamında birçok banka müşterilerine çeşitli teklifler sunuyor. Bu doğrultuda Ağustos ayına girilmesiyle birlikte bankalar, yeni tekliflerini tek tek açıkladı. İşte, banka banka promosyon ödeme miktarları 2023!

Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 10:30
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7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...

Emekliye müjde az önce duyuruldu! Temmuz ayında yapılan maaş zammı sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Bankaların 10 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları hala devam etmekte. Çeşitli bankalar, 5 bin liradan 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, güncel Ağustos 2023 promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...

ING

ING, emekli aylığına göre farklı promosyonlar veriyor. 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon sunuyor.

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7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...

YAPI KREDİ

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

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7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

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7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli aylığına göre farklı promosyonlar sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.