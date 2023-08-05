7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...

Emekliye müjde az önce duyuruldu! Temmuz ayında yapılan maaş zammı sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Bankaların 10 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları hala devam etmekte. Çeşitli bankalar, 5 bin liradan 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, güncel Ağustos 2023 promosyon ödemeleri...