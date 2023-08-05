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Haberler Galeri 0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...

0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...

5 Ağustos güncel altın fiyatları! "0.25 gram altın ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki etkiler altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor. Elindeki altını satmak ya da satın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek, gram, tam altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte dolar ve altın fiyatlarında son durum 2023!

Giriş Tarihi: 05.08.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 09:37
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0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...

5 Ağustos güncel dolar, altın fiyatları 2023! Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının güvenli liman özelliği ve değerini koruma potansiyeli, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Peki 1 dolar ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ağustos 2023 güncel altın dolar fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatı alış 1.677,34 TL,

Satış 1.677,62 TL

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0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatı alış 2.740,00 TL,

Satış 2.775,00 TL

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0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatı alış 5.480,00 TL,

Satış 5.551,00 TL

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0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.409,00

Cumhuriyet altını satış: 11.419,00