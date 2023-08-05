0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...

5 Ağustos güncel altın fiyatları! "0.25 gram altın ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki etkiler altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor. Elindeki altını satmak ya da satın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek, gram, tam altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte dolar ve altın fiyatlarında son durum 2023!