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Haberler Galeri 7.500 TL taşınma + 1.500 TL ÖDENECEK! Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

7.500 TL taşınma + 1.500 TL ÖDENECEK! Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

"Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira yardımı başvurusu depremzedeler tarafından en sık araştırılanlar arasında yer aldı. Kahramanmaraş'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler birçok ilde hissedildi. Kira yardım ödemesi için detaylar merak ediliyor. Peki, kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 12:25
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7.500 TL taşınma + 1.500 TL ÖDENECEK! Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem sonrası kira ödemesinde faydalanan vatandaşlar ödeme tarihlerini merak ediyor. Süreç hakkında detaylar sorgulanıyor. Peki, kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.500 TL taşınma + 1.500 TL ÖDENECEK! Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvurusu online olarak yapılabilir. Depremzedeler kira yardımı başvurusunu e- Devlet "Afetzede Barınma Desteği" sayfası üzerinden gerçekleştirebilir.

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7.500 TL taşınma + 1.500 TL ÖDENECEK! Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

KİRA YARDIMI NE KADAR?

Kira yardımı, ev sahiplerine aylık 5.000 TL, kiracılara ise aylık 3.000 TL yapılacaktır. Kira yardımı; ikamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine ve kiracılara verilecek.

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.

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7.500 TL taşınma + 1.500 TL ÖDENECEK! Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden "Afetzede Barınma Desteği" başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000-TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacaktır.

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7.500 TL taşınma + 1.500 TL ÖDENECEK! Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER:

1- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılıyor. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.

2- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankasında hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.