7.500 TL taşınma + 1.500 TL ÖDENECEK! Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...

"Kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira yardımı başvurusu depremzedeler tarafından en sık araştırılanlar arasında yer aldı. Kahramanmaraş'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler birçok ilde hissedildi. Kira yardım ödemesi için detaylar merak ediliyor. Peki, kira ve taşınma yardım ödemeleri yattı mı? Tüm illere göre ödeme...