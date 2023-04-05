700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye

Kamuda çalışan 700 binden fazla çalışanan maaşlarını etkileyecek zam görüşmeleri için detaylar merak ediliyor. İşçi ve işveren kesimi için görüşme tarihi belli oldu. Görüşmede işverenin teklifinin masaya gelmesi bekleniyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu süreçte gözler TUHİS tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmleri bitti mi? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalandı mı? İşte konu hakkında detaylar!