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Haberler Galeri 700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye

700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye

Kamuda çalışan 700 binden fazla çalışanan maaşlarını etkileyecek zam görüşmeleri için detaylar merak ediliyor. İşçi ve işveren kesimi için görüşme tarihi belli oldu. Görüşmede işverenin teklifinin masaya gelmesi bekleniyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu süreçte gözler TUHİS tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmleri bitti mi? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalandı mı? İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:43
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700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye

Kamuda görev alan 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren zam pazarlığında kritik gün geldi çattı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri çarşamba günü bir araya gelecek. Görüşmeler neticesinde kamu işçilerinin zam pazarlığı için detaylar belli olacak. İşte, toplu iş sözleşmesinde son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren kesimi çarşamba günü bir araya gelecek. Bu görüşmede işveren tarafının, ilk teklifini sunması bekleniyor.

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700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye

Birlikte hareket eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde, gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrildi.

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700 bin işçiye zam kapıda! Kritik gün, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taban ücret 15 bin liraya... Kamu işçilerine ilave tediye

İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, 5 Nisan Çarşamba günü yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.