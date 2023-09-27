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Haberler Galeri 7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...

7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve emeklinin merakla beklediği asgari ücret artışı ile en düşük emekli maaşı artışıyla ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Emekli maaşı zamları ve düzenlemeleri için yapılan çalışmalar, özellikle 7500 TL üzeri emekli maaşı alanları yakından ilgilendiriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konuyla ilgili önemli detayları paylaştı. İşte, güncel emekli maaş hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 27.09.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 17:08
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7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde. İyileştirme çalışmaları ile birlikte, emekli maaşlarının ne kadar artırılacağına dair sorular sık sık sorgulanıyor. 7500 TL üzeri emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da gündemde önemli bir yer tutuyor. İşte, yeni hesaplamalara göre güncel rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ek zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. Burada Hazine destekli 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor.

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7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...

-Ara zam ile en düşük emekli maaşı artacak
-Ocak zammı ile milyonların alım gücü iyileştirilecek

En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor.

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7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YENİ SİSTEM: HEDEF ENFLASYON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memurlara verilecek zamların emeklilere de verileceği konusunda sinyali verdi. Öte yandan milyonlarca memur ve emekli için maaş hesaplarında sistem değişikliğine gidileceğinin işareti verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurdu. Böylece ücret artışının enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.

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7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...

1 Ekim'de Meclis açılıyor ve çalışmalar başlıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

"Emeklilere hem temmuz hem de ocak aylarında zam yapılıyor rutin olarak ama onun dışında bir ek zam yapılacaksa bu yasal düzenleme ile yapılmak zorunda..Dolayısıyla bu refah payları da önce enflasyon açıklanıyor daha sonra refah payı bir yasal düzenleme olarak hızlıca çıkarılıyor ve emeklilerin maaş gününe yetiştiriliyor.

O yüzden de bir Meclis aşaması bunda kesinlikle olması lazım..Çalışma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı bürokratları zaten teknik çalışmayı bir süredir devam ettiriyorlardı. Bakanlar düzeyinde de bir toplantı olmasını bekliyoruz.