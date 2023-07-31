7440 Borç Yapılandırma ödemelerinde son ŞANS! 16.59 son dakikanız! Yüzde 25-90 indirim! Vergi, para cezası, KYK, MTV… Online ödeme ekranı!

Borç yapılandırmasının devam etmesi için ödenmesi gereken ilk taksitin son ödeme tarihi bugün mesai bitimine kadar. Bu süre içerisinde yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi durumunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulanacak. Ayrıca, idari para cezaları için de yüzde 25 indirim sağlanacak. İşte ödemelere ilişkin detaylar...