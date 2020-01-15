0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!

Konut kredisi faiz oranları için vatandaşlar yoğun araştırma yapıyor. En uygun kredi hangi bankada? 2020 yılı Ocak ayı konut kredisi faiz oranları için gözler bankaların faiz listelerine çevrildi. Ev almak isteyen ve bunu banka kredileriyle ödemek isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını inceliyor. Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimleri sonucunda konut kredileri yüzde 1'in altına geriledi. Peki, 2020 konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte detaylar…