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0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!

En uygun kredi hangi bankada? Ev alma hayali kuran vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Uygun faizli krediler sayesinde daha çok vadeyle daha az miktar ödenebiliyor. 2020 yılı konut kredisi faiz oranları tüm bankalar için sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl ortalarında başlayan faiz indirimleri yıl boyunca devam etmişti. Merkez Bankası faiz indirimlerinin düşmesi sonucu ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde büyük düşüş yaşanmıştı. Kamu bankalarının konut kredisi faizleri 0.99 bandına geriledi. Peki, en uygun kredi hangi bankada? İşte bankaların kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 15.01.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 23:10
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0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!

Konut kredisi faiz oranları için vatandaşlar yoğun araştırma yapıyor. En uygun kredi hangi bankada? 2020 yılı Ocak ayı konut kredisi faiz oranları için gözler bankaların faiz listelerine çevrildi. Ev almak isteyen ve bunu banka kredileriyle ödemek isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını inceliyor. Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimleri sonucunda konut kredileri yüzde 1'in altına geriledi. Peki, 2020 konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte detaylar…

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0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!

KREDİ FAİZ ORANLARI!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.05
Konut kredisi: 0.99

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0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.08