BİZE ULAŞIN
0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
En uygun kredi hangi bankada? Ev alma hayali kuran vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Uygun faizli krediler sayesinde daha çok vadeyle daha az miktar ödenebiliyor. 2020 yılı konut kredisi faiz oranları tüm bankalar için sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl ortalarında başlayan faiz indirimleri yıl boyunca devam etmişti. Merkez Bankası faiz indirimlerinin düşmesi sonucu ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde büyük düşüş yaşanmıştı. Kamu bankalarının konut kredisi faizleri 0.99 bandına geriledi. Peki, en uygun kredi hangi bankada? İşte bankaların kredi faiz oranları…
Giriş Tarihi: 15.01.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 23:10
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13