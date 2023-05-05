05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!

Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!

"Evde bakım maaşı, engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Evde bakım parası Aile Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere verilmekte. Bu maaşı alanlar ve henüz başvuru yapmamamış kişiler, konuya dair detayları sorguluyor. Peki, evde bakım parası ne zmaan yatacak? Mayıs ayı evde bakım aylığı hangi tarihlerde hesaplara yatıyor? İşte, e-devlet sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:30
  • 1
  • 16
Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte evde bakım maaşı alanlar, tarih araştırmalarına başladı. Söz konusu maaştan faydalananlar ödeme takvimini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hesaplata yatırılan evde bakım maaşı, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere bakmakla yükümlü kişilere veriliyor. İşte, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası ödeme işlemleri her ayın 15'inde başlıyor ve ay sonuna kadar ödemelerin tamamı hesaplara aktarılıyor. Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'i gibi başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

  • 3
  • 16
Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!

EVDE BAKIM PARASI E-DEVLET EKRANI İLE NASIL SORGULANIR?

Evde bakım aylığı ödemeleri e-Devlet ekranından T.C. kimlik numarası ve şifresiyle görüntülenebiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4
  • 16
Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!

EVDE BAKIM YARDIMI SMS İLE SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulama için ikinci bir yöntem ise telefonların SMS bölümünden yapılabiliyor.

  • 5
  • 16
Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!

Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.