Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!

"Evde bakım maaşı, engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Evde bakım parası Aile Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere verilmekte. Bu maaşı alanlar ve henüz başvuru yapmamamış kişiler, konuya dair detayları sorguluyor. Peki, evde bakım parası ne zmaan yatacak? Mayıs ayı evde bakım aylığı hangi tarihlerde hesaplara yatıyor? İşte, e-devlet sorgulama ekranı.