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Haberler Galeri 45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?

45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ardından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Çiçeği burnunda öğretmenler görev yerlerine ve eğitimci hayatlarına ne zaman başlayacaklarını araştırıyor. Arama motorlarında "45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak?", "8 Mayıs 2023 öğretmen atama takvimi" sorgulamaları sıklaştı. Peki atanan öğretmenlerden istenilen evraklar neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 12:07
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45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?

8 Mayıs MEB 45 bin öğretmen atamasıyla birlikte son 20 yılın en yüksek sayısına ulaştı. Tarihi atamanın hemen ardından öğretmenler sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Peki göreve başlamak için istenen belgeler neler? 45 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 8 Mayıs'ta atanan öğretmenler ne zaman çalışacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 8 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

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45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

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45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?

ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atanan öğretmenler 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacaklar.

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45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.