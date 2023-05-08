HaberlerGaleri45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?
45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak, gerekli evraklar neler? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONRASI TAKVİM | Süreç nasıl işleyecek?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ardından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Çiçeği burnunda öğretmenler görev yerlerine ve eğitimci hayatlarına ne zaman başlayacaklarını araştırıyor. Arama motorlarında "45 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak?", "8 Mayıs 2023 öğretmen atama takvimi" sorgulamaları sıklaştı. Peki atanan öğretmenlerden istenilen evraklar neler?