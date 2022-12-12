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Haberler Galeri 700 bin işçinin hesabına yatacak! İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D'li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

700 bin işçinin hesabına yatacak! İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D'li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde 700 bini aşkın işçinin yararlandığı tediye ödemelerinin son taksidi ödenecek. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında ödenecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D'li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 22:27
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700 bin işçinin hesabına yatacak! İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D’li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D'li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da gerçekleşti. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D'li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin işçinin hesabına yatacak! İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D’li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde bayram öncesi ödendi.

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700 bin işçinin hesabına yatacak! İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D’li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

İlave tediyelerin ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek.

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700 bin işçinin hesabına yatacak! İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D’li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

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700 bin işçinin hesabına yatacak! İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D’li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.