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700 bin işçinin hesabına yatacak! İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D'li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde 700 bini aşkın işçinin yararlandığı tediye ödemelerinin son taksidi ödenecek. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında ödenecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D'li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı?