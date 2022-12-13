Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT'de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek

Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2023 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 37 bin lirayla yapılabilecek olan askerlik borçlanması 55 bin liraya çıkacak. Böylece 18 ay askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeme yapabilecek.

Sabah Giriş Tarihi: 13.12.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 08:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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