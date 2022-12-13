HaberlerGaleriEmekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT'de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek
Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT'de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek
Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2023 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 37 bin lirayla yapılabilecek olan askerlik borçlanması 55 bin liraya çıkacak. Böylece 18 ay askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeme yapabilecek.