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Haberler Galeri Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT'de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek

Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT'de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek

Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2023 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 37 bin lirayla yapılabilecek olan askerlik borçlanması 55 bin liraya çıkacak. Böylece 18 ay askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeme yapabilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.12.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 08:41
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Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT’de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek

Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2023 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 3 haftalık süresi bulunuyor.

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Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT’de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek

EYT kapsamında olup eksik primi bulunanlar borçlanma için dilekçe verip yasanın çıkmasını bekleyebilir. Sadece EYT'liler değil çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilir.

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Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT’de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 32'Sİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek için yarın ikinci toplantısını yapacak. Asgari ücret artışı sadece bu ücretle çalışanları değil bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor.

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Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT’de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek

Yeni asgari ücretle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmalar başta olmak üzere birçok ödeme kalemi artacak. Sigortalılar çalışmadıkları döneme ilişkin prim, hizmet sürelerini sonradan borçlanabilir.

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Emekli olmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor EYT’de son üç hafta! Askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek

Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanlar belirdikleri tutar üzerinden borçlanabilir.