12 Aralık 2022, Pazartesi
11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...
İŞKUR işçi alımları için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kurum tarafından gelen açıklama ile 81 ilde 106.00 açık işçi sayısı bulunuyor. En fazla alımlar Beden işçisi (Genel), Temizlik görevlisi, Garson (Servis elemanı) kadrolarına yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyuruyor. İş arayışında olan vatandaşlar ise başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyor. Özel ve kamu sektöründe aranan personel için sayı da belli oldu. İşte, İŞKUR personel alımı güncel ilanlar!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 20:27
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