11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli işçi alımları yapılıyor. İŞKUR her sene yüz binlerce vatandaşa iş kapısı oluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların personel alımı ilanlarını duyuran kurum bu kapsamda yurttaşların iş bulmasını kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren pek çok firma kadrosuna alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 107 bin 98 olduğu görüldü.