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Haberler Galeri 11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...

11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...

İŞKUR işçi alımları için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kurum tarafından gelen açıklama ile 81 ilde 106.00 açık işçi sayısı bulunuyor. En fazla alımlar Beden işçisi (Genel), Temizlik görevlisi, Garson (Servis elemanı) kadrolarına yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyuruyor. İş arayışında olan vatandaşlar ise başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyor. Özel ve kamu sektöründe aranan personel için sayı da belli oldu. İşte, İŞKUR personel alımı güncel ilanlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 20:27
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11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...

İŞKUR tarafından 81 ilde 106 bin personel alımı gerçekleştiriliyor. Kurum tarafından yapılan açıklama ile açık pozisyonda bulunan iş ilanları paylaşıldı. 81 ilde 107 BİN 98 açık işçi sayısı bulunuyor. En fazla alımlar Beden işçisi (Genel), Temizlik görevlisi, Garson (Servis elemanı) kadrolarına yapılacak. İş arayışında olanlar kurum üzerinden kayıtlarını tamamlayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte, İşte İŞKUR Aralık ayı işçi alımı ilanları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli işçi alımları yapılıyor. İŞKUR her sene yüz binlerce vatandaşa iş kapısı oluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların personel alımı ilanlarını duyuran kurum bu kapsamda yurttaşların iş bulmasını kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren pek çok firma kadrosuna alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 107 bin 98 olduğu görüldü.

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11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...

EN ÇOK ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE AÇIK İŞ SAYISI!

Beden İşçisi (Genel) 20025

Forklift Operatörü 775

Garson (Servis Elemanı) 1734

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1618

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11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...

Kalite Kontrolcü 466

Kamyon Şoförü 385

Kasiyer 779

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 795

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11.500 TL maaşla 106.000 personel aranıyor! 18-45 yaşındakiler dikkat! Son dakika anonsu geldi! Beden işçisi, garson, lojistik, bekçi...

Konfeksiyon İşçisi 898

Lojistik Elemanı 485

Madenci (Genel) 114

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 120